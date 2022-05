Bonjour,

Forte d'expériences réussies sur des postes d'Assistantes dans différents secteurs d'activités, mon dynamisme et ma persévérance me permettrons de m'adapter rapidement et d'acquérir au plus vite les connaissances nécessaires au meilleur traitement des tâches qui me seront confiés.

Rigoureuse, polyvalente et dotée d'un grand sens des initiatives je saurais vous surprendre!

A très bientôt



Mes compétences :

Gestion de sinistres

Autonome et responsable

Animation de réunions

Tâches classiques de secrétariat

Gestion du stress

Accueil physique et téléphonique

Saisie de données

Comptabilité

Synthèse et reporting