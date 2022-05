Naïk BOQUIEN

Responsable de Développement pour les Marchands d'idées.

Array



Chargée de Mission de développement pour la société ESCADA CONCEP LAB , spécialisé en développement commercial.

Domaines d'intervention: études de marché, urbanisme, architecture et animation commerciale



Commercial pour un studio publicitaire sur

Nantes (epherv & sens )



Mannequin publicitaire .Ce qui me permet d'échanger

de communiquer avec les clients à travers la photo

Savoir se vendre c'est un vrai challenge...

Array



2014 Auxiliaire de vie auprès des personnes en fin de vie et personnes handicapés .