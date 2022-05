Naila CHOUDHARY

Diplômée de l’école Ingénieur chimiste ESCOM et actuellement étudiante au mastère spécialisé « Etude et Décision Marketing » de Rouen Business School (RBS), je suis à la recherche d'un poste en marketing B to B.



Les études poussées d’ingénieur chimiste que j’ai suivi ainsi que mes diverses expériences professionnelles m’ont apporté un développement personnel important. Elles m’ont notamment permises de cultiver les valeurs importantes de l’ingénieur comme la créativité, la rigueur, l’autonomie, un bon relationnel, le sens de l’organisation ou encore le dynamisme.



J’ai notamment abordé lors de mon dernier stage chez Veolia Propreté les process et la gestion de projet du début à la fin. En effet, je travaillais dans le service marketing où j’avais pour mission de créer un nouveau service concernant la gestion des déchets organiques pour les enseignes de la grande distribution. Je devais donc réaliser une étude de marché, élaborer le marketing mix avec notamment la mise en place d’un plan de communication et enfin effectuer un plan d’action commercial avec la formation des commerciaux à la nouvelle offre ainsi que l'élaboration d'outils d'aide à la vente.



Je pense très sincèrement posséder les compétences transversales et les qualités requises pour travailler au sein du département marekting.

Par ailleurs, ma formation d’ingénieur chimiste et ma spécialisation actuelle en Marketing à Rouen Buisness School sont des valeurs ajoutées de taille dans un tel secteur.



Mes compétences :

Word

SPSS

Dreamweaver

Marketing

Management

Chimie

Chef de projet

B to B

études de marché

recherche