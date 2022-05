Naïm AYACHE

Fort d'une dizaine d'années d'expérience, j'ai acquis des compétences rédactionnelles indispensables pour un journaliste de presse écrite. Ayant exercé en radio, presse et télévision, je me définis comme un journaliste polyvalent capable de s'adapter à tous les médias. Le poste que j'occupe actuellement au sein du quotidien régional L'union me permet de traiter différents sujets. Il a l'avantage de concilier, goût pour l'écriture et contact humain. D'un naturel enjoué et doté d'une curiosité saine pour les choses du monde, je suis passionné par tous les domaines du savoir et de la culture. Outre mon dynamisme mes atouts sont, mon efficacité et mon esprit de synthèse. Ces qualités m'ont permis de satisfaire, à chaque fois, les exigences de mes supérieurs hiérarchiques. J'aime la musique, le cinéma, le sport, les discussions entre amis, la bonne gastronomie, en un mot la vie.