Naim BOUCHRANE

En tant qu’Ingénieur en Génie Electrique, j’ai eu l’occasion de travailler sur différents projets du bâtiment, que ça soit en TERTIAIRE ou en HABITATION pour la conception des réseaux électriques et les solutions de protection des personnes et des biens dans les ERP via le Système de Sécurité Incendie (SSI). Une expérience qui m’a permis de maîtriser les différentes phases de conception (ESQ, APS, APD, PRO et DCE) en application à la DTU et aux normes Electriques notamment la NF C15-100. Posé, consciencieux et investi, j'ai à cœur d’apporter mes connaissances, compétences et expériences réussies en tant qu’Ingénieur en Génie Electrique pour répondre et satisfaire vos besoins dans le domaine électrique.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Lecture de plan

Maîtrise des logiciels de simulation

Maîtrise des Courants Forts/Faibles

Pilotage des projets de Maintenance

Chiffrage

Diagnostique et Supervision des centrales de produ