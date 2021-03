Naim BOUKHALFA (BOUKHALFA)

Je suis doté d'excellentes capacités à mener plusieurs tâches de front et faisant preuve d'une grande résistance au stress.



Vaste expérience professionnelle managériale dans les domaines de l'automobile, de l'aéronautique et du transport. Je dispose de 7 ans d'expérience dans le management d’équipe pour des projets supply chain. J'étais toujours apprécié pour mon aptitude à évaluer les besoins opérationnels et à trouver des solutions permettant de réduire les coûts, d'augmenter les revenus et la satisfaction de la clientèle. Professionnel acharné et volontaire, je vise toujours à fournir un service d'excellence.



Au cours de mon expérience, j'ai réussi à réduire de 20% les coûts logistiques, augmenter le taux de service clients de 33% et gérer / piloter en continuité de différents projets liés à la productivité.



Ma motivation est liée au challenge et aux nouveaux défis à surmonter.



Mes compétences :

Ordonnancement

Planification

SAP

Amélioration continue

Approvisionnement

Lean Manufacturing

Kanban

Microsoft Excel

Gestion de projet

Management