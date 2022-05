Naim GHANNOUDI est spécialisé en gestion d’incident pour l’entité IT bancaire pour assurer la meilleure qualité de service possible au business, à travers une gestion efficace des incidents, et à la bonne tenue du cycle d’amélioration continue IT.



Mon équipe est garante du suivi des incidents majeurs ainsi que d’assurer la continuité du service : nous pilotons la résolution des incidents majeurs avec les différentes équipes opérationnelles impliquées, et gérons la communication et les niveaux d’escalade nécessaires auprès des responsables IT comme Métier.



Au sein de mon équipe, chaque personne gère les incidents majeurs de son périmètre et suit l’avancement des plans d’actions des problèmes qui lui sont assignés. Nous sommes garants du processus de gestion des incidents et problèmes et de son avancée.



Comme nous nous occupons également des Indicateurs Clés des Incidents (KPI ndlr. indicateurs de performance) conformes aux niveaux de services SLA (Service Level Agreement), nous animons des points journaliers et hebdomadaires avec les responsables des équipes IT et l’équipe managériale pour présenter les incidents et problèmes de la semaine et discuter des différents plan d’actions à mettre en place pour assurer une amélioration continue du service. Nous fournissons les reportings officiels sur les incidents et problèmes de production et les actions mises en place pour tenir nos KPI.













Mes compétences :

Finance islamique

SQL

Structuration des produits islamiques

Paramétrage données de bases

Modélisation financière

Paramétrages et configurations

Core banking systems

VBA

Modélisation de risque

Business object

Comptabilité analytique

Comptabilité générale

Takaful

Assurances

Management de projets

Management de projet

Visual Basic for Applications

Oracle

Microsoft SQL Server

Business Objects

UML/OMT

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

Visual Basic 6

Oracle PL/SQL

Oracle Financials

Matlab

International Financial Reporting

C Programming Language

ITIL

Open

Mainframe

Télécom

BMC ITSM7

