Naim HANNACHI

ABC CREATION SARL est une agence de communication publicitaire qui accompagne les entreprises, les institutions ou les associations dans la mise en œuvre de projets visant à développer leur image ou leur notoriété.



Nos activités sont multiples visant toujours à promouvoir l'image de toute entreprise auprès de ses clients ou partenaires dont l'objectif de développer l'image de ses produits ou de ses services.



Notre équipe de professionnels est là pour vous guider dans la mise en place d'une stratégie visant à développer l'image de votre entreprise à travers des actions de communication, à destination d'un public particulier ou du grand public.



Nos services: *Impression numérique et offset. *Web design. *Habillages externes+internes et véhicules. *panneaux publicitaires+affiches.

*sérigraphie. à des prix bien étudiés.



Notre Savoir faire :



- Communication visuelle - Rédaction de contenu - Saisie de données - Affiche publicitaire - Plaquette - Brochure - Chemise - Pochette a rabat - Flyer - Dépliant - Catalogue - Magazine - Lettre d'information - Rapport d'activité - Journal d'entreprise - Carte de visite - Carte de voeux - Packaging - Kakémono - Catalogue Interactif - 3D Animations - Pub 3D - 3D Illustrations - Mascottes - Personnages & Avatars 3D - Architecture - aménagement de stand - sérigraphie - impression teeshirt - casquettes - textile - signalétique - habillages façades - enseignes - habillages véhicules - plaquettes - Plexiglas - alucubond - lettres boitier - pub video - - Montage vidéo - Habillage visuel - Mixage de son - Voix off - Film de présentation - Conseil en marketing - Conseil communication - Conception-rédaction - L’analyse concurrentielle - Analyse de besoin - Études - Conception des chartes graphique - Référencement - Sites vitrines - Sites e-commerce - Sites événementiel - Site catalogue - Site e-learning - Site e-gouvernement - Site personnel - Site social network - Site en Flash - Refonte de site internet - Maintenance de site web - Campagne d'e-mailing - Hébergement

et plus encore ….



Pour plus d'infos n'hésitez pas a nous contactez un conseillez commercial vous prendra en charge et tous une équipe s'occupe de votre projet.

Appelez nous ont s'occupe du reste



ABC CREATION SARL | Agence de communication agrée par l'état | Capital social : 30.000 dt © 2014

Adresse : 42 Avenue de Carthage 1000 Tunis I Tél : +216 71 241 899 I Mobile : +216 22 493 729-55457336

Email : abc-creation@hotmail.fr I commercialabc1@gmail.com

Site web :Array I Fb:Array











