Naïm NAOUAR

Diplômé du département Génie Mécanique Conception de l'INSA Lyon et possédant un Master 2 Recherche, je suis apte à m'intégrer dans les équipes multidisciplinaires des grands groupes comme à prendre en charge des responsabilités techniques et organisationelles dans les petites et moyennes entreprises.



Quelle que soit la carrière proposée, je suis préparé à exercer en milieu international après avoir acquis des savoirs scientifiques et techniques fondamentaux les plus actuels ainsi que les bases de la connaissance des entreprises et des relations humaines professionnelles.



On dit de moi que je suis une personne dynamique et volontaire. Etant en situation de handicap moteur, les défis et difficultés ne me font pas peur. D'ailleurs la perseverence et l'adaptibilité sont mes maîtres mots.



Mes compétences :

Ingénierie

Abaqus

Mécanique

Ansys

Gestion de projet

MATLAB