Naima AITSSI

Ingénieur d'Etat en Actuariat & Finance de marché, de l'Institut National de Statistique et d'Economie Appliquée (INSEA), ayant une formation touchant les domaines de la Statistique, de l'Economie, en plus de ma formation de spécialisation en Actuariat et Finance de marché.

Cette formation a été appuyée par de nombreux stages, en vue de concrétiser les acquis théoriques.

Actuellement, je suis en recherche active d'un emploi dans le domaine de la Finance de marché, en particulier la gestion d'actifs.



Mes compétences :

Assurance

Réassurance

Gestion de portefeuille

Finance de marché