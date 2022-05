Naima AKERKKAOU

Actuellement en stage de fin d'études au sein de la société Amadeus SAS pour ma formation de Master 2 en Management. Ayant une expérience de 3 ans en tant que chef de projet SI au sein de la Direction des systèmes d'information du ministère de l'habitat marocain.



Désireuse de valoriser mon expérience et de mettre en pratique mes connaissances en système d’information, je suis intéressée par un poste d'Ingénieur en assurance qualité logiciel ou bien un poste d’Ingénieur en Études et Développement UI.



N’hésitez pas à me contacter par mail pour tous renseignements supplémentaires je serais ravi d’y répondre



Mes compétences :

Microsoft SharePoint

JQuery

JavaScript

HTML

Audit

Oracle

Lotus Notes/Domino

Java Server Pages

JBPM

Zend

Scilab

Sarbanes-Oxley

SQL

PRINCE2 methodology

Oracle Report

Oracle Forms

Oracle 10G

Microsoft Project Server

Merise Methodology

Matlab

Java

ITIL

ISO 27001 Standard

Hibernate

COBIT

Norme ISO 9001

UML 2.0