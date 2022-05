Naima AZOUGAGHI

Je suis titulaire d’un DESA (Diplôme d’Etudes Supérieures Approfondies /BAC+6) en Sciences de Gestion, Option: GESTION FINANCIÈRE.



Je travaille depuis trois ans au sein de la Banque Centrale Populaire, où j’occupe le poste de Responsable Administratif d’une agence.

Mon rôle consiste à superviser les opérations de front office et la relation clientèle et aussi réaliser les opérations de back office notamment l’étude et l’examen des dossiers de crédit.



J’ai occupé le poste de Chef de Projet (2007 - 2008)au sein du Groupe Phone Assistance(Groupe SAHAM)dont la mission principale était la mise en œuvre et le développement des activités d’externalisation, notamment la saisie comptable pour le compte des experts comptables français.

Ma mission principale consistait en la gestion et le coaching des équipes chargées du traitement et de la saisie comptables.



J'ai également occupé le poste de Formatrice au sein du même Groupe (Groupe Phone Assistance), dont la mission principale était la conception des modules de formation, l'animation des séances de formations continues et le déploiement des formations initiales pour les nouvelles recrues, et ce pour le compte des services d'annuaires et les services techniques des opérateurs télécoms français.





Mes expériences professionnelles m’ont permis d’acquérir le sens de l’organisation, de la rigueur et la maitrise des outils de coaching d’équipe.



