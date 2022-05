Naïma BENALI

Etablissement d'un dossier de vol pour les pilotes, plan de vol technique : fuel, route, altitude, information sur les aéroports de dégagement et à destination, information sur les espaces aériens traversés

Régulation de la flotte : suivi des rotations, des retards, des problèmes techniques,

Réception et transmission des informations.

Lecture et prises en compte des messages opérationnelles tel que les NOTAMS, MVT, LDM...

Ainsi que la Météo : TAF, METAR, SIGMET, WINTEM, TEMSI

Suivie et préparations des vols ETOPS.

Utilisation de SITA de l' ACARS, et des cartes aéronautiques.



Coordonne et contrôle tout ou partie des opérations d'escale d'un aéronef, sur le plan technique (devis de masse et de centrage, plan de chargement, ...), opérationnel (chargement/déchargement bagages, fret, armement hôtelier, avitaillement carburant, embarquement passagers, ...) et organisationnel (intervenants de la piste, de l'escale, du contrôle de navigation, ...), selon la réglementation aéronautique et aéroportuaire, dans un objectif de qualité (service, coût, délais).

Peut préparer et organiser l'ensemble des éléments concernant un vol et son chargement (météo, plan de vol, plan de chargement,...) ou superviser l'ensemble des interventions sur piste.

Peut animer une ou plusieurs équipes. .