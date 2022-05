Naïma BETTAYEB

Innovation, le numérique et les nouvelles technologies dans le domaine des télécommunications sont aujourd'hui la clé d'une ouverture sur le monde...



Mes compétences :

Logicel de traitement (Aphélion,ENVI,OTB)

Modélisation et Estimation (mathématique)

Systémes d'exploiatation (Windows, Linux)

Logiciel de cartographie (carto explorer)

Traitement du signal et d''image

Outil informatique (C, C++, Matlab, SQL)

Logiciel modélisation/ simulation numérique (FEKO

Bureautique [ MS Word, MS Acess, MS Excel]

Global Positioning System

Microsoft Excel

Matlab

Radar

Python Programming

Perl Programming

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access

C++

C Programming Language

Visual Basic for Applications