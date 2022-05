Naima BOUZNAG

Après avoir eu un diplome de technique supérieur en Développement Multimédia, j'ai décidé d'enrichir mon parcours par une ingénierie en système d'information et réseaux.



J'ai travaillé au sein de Maroc Internet en tant que Programmeur et administrateur de son intranet(Plateforme pour la gestion des sites web qu'elle possède : sorte de CMS qui gère le graphisme et le contenu des sites + statistiques + SEO).



A présent, je suis un freelancer(webmaster).



Mes compétences :

Php/mysql

Designer

Joomla 2.5

Développement web

PHP5

Magento e commerce

Wordpress

AJAX

Prestashop

Symfony2

JQuery

Webmaster

Perl

Redhat

Php

E-commerce

Joomla

Apache