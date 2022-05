Naïma CHELLAT

Diplômée en communication des entreprises, je reste avant une passionnée des multiples moyens de communication qui se déploient dans notre panorama quotidien.



Après avoir fait mes premiers armes en relations presse dans des domaines très différents (mode, aéronautique, médias...) je décide de réorienter mes aspirations professionnelles vers un objectif plus concret. J'occupe alors des poste où je mets en avant ma fibre commerciale, ma force de proposition et ma pro-activité.



Mon parcours est à la fois très diversifié, de par les postes que j'ai occupés, mais il reste emprunt d'une grande curiosité pour les divers vecteurs de communication et l'interaction qui peut exister entre eux.



Mon leitmotiv : une volonté profonde d'élargir mon horizon dans le milieu de la communication...



Mes compétences :

Chef de projet

Communication

Marketing

Presse

Relation presse

Gestion de projet

Rédaction