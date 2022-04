Agathe VETTIER

NUTRIKEO CONSULTING est une agence de conseil en marketing, stratégie d'innovation et communication en nutrition-santé

Le coeur de métier de NUTRIKEO CONSULTING est le développement de nouveaux concepts de produits (aliments-santé/compléments alimentaires/ingrédients nutritionnels) et de stratégies de communication pour les groupes agro-alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et fournisseurs d'ingrédients (Unilever, Candia, Novartis, Roquette...).



Notre valeur ajoutée :

- Accélérer vos stratégies d'innovation en nutrition-santé

- Identifier en amont les tendances et créer vos produits nutraceutiques de demain

- Imaginer des stratégies de communication différenciantes



Notre spécificité : un positionnement unique

- Approche innovante « nutrition fonctionnelle active »

- Expertise des produits et actifs nutraceutiques

- Expérience du marketing des alicaments et compléments alimentaires



Notre savoir-faire s'articule autour de 4 pôles :

1. STRATEGIE & MARKETING :

- Réflexion stratégique sur le positionnement d’un produit (mix marketing, création de marques, audit nutritionnel et stratégique…)

- Création de marques de produits et d'ingrédients fonctionnels

- Audit nutritionnel d’une gamme de produits

- Stratégie de distribution

2. INNOVATION & PROSPECTIVE :

- Stratégie d'innovation

- Recommandation de nouveaux concepts et claims

- Conception de gammes de compléments alimentaires

- Veille ingrédients/produits et décryptage de tendances

3. COMMUNICATION & SENSIBILISATION :

- Elaboration de stratégies de communication nutritionnelle auprès du grand public et des professionnels de santé

- Wording pour adapter vos allégations aux contraintes réglementaires

- Création d'outils : packaging, PLV, leaflet, fiche poso, annonce presse...

4. FORMATION & ANIMATION :

- Formation aux enjeux de la nutrition et à l’équilibre alimentaire (ateliers pédagogiques en entreprise, conférences pour les prescripteurs…)

- Organisation de journées de sensibilisation et d'animation en magasin

- Gestion et animation de comité scientifique ou congrès médicaux



Découvrez le site Culture Nutrition : notre carnet des tendances de la nutrition-santé, à destination des professionnels de la nutrition et de la nutraceutique.



Mes compétences :

Communication

Communication - Marketing

Conseil

Innovation

Marketing

Nutrition

Santé