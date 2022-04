Isabelle MUSNIK

Fondatrice, directrice générale et directrice des contenus et de la rédaction du magazine INfluencia (www.influencia.net)depuis janvier 2004.



Auteur de la publication du Gunn Report for Media qui analyse dans le monde la créativit média des annonceurs, agences, réseaux.



Précédemment (pendant 17 ans) Editrice et Directrice internationale de CB News (en charge notamment des numéros tendances et luxe)



A été Correspondante en France entre 1995 et 2007 du magazine européen en langue anglaise MEDIA AND MARKETING EUROPE (EMAP).



De 1980 à septembre 1986 Rédactrice en chef adjointe LA VIE FINANCIERE (ex Vie française).



Parallèlement à mes activités de presse écrite, j'ai réalisé de nombreux sujets pour l'émission de télévision sur M6, Culture Pub, et ai participé une fois par mois en 2002 à l' émission de radio,"Hypermedia" sur BFM.









INFLUENCIA





J'ai lancé INfluencia en janvier 2004 avec Daniel Baldaia. Cette newsletter quotidienne (90 000 lecteurs) et cette revue papier trimestrielle s’adressent aux décideurs dans les entreprises, les agences de communication, les media, les collectivités locales, les associations et les ministères. INfluencia traite de tous les phénomènes d’influence et de tendances dans notre société, qui jouent sur les comportements des consommateurs, des citoyens, des salariés, des entreprises et des politiques.

www.influencia.net





PUBLICATIONS / OUVRAGES



mars 1988:

Elysée 88: plus président que moi, tu meurs, avec Marie-Paule Virard.Editeur: Plon



octobre 1986:

Tapie, les secrets de sa réussite. Editeur: Plon



1976: études pour la CEE sur la mobilité des étudiants en Europe, et sur les évolutions récentes dans l'enseignement supérieur en Europe, qui ont donné naissance au projet ERASMUS.



AUTRES ACTIVITES





J'anime également souvent des débats et conférences et réfléchis à l'organisation de manifestations pour développer l'image du magazine. Dans le même but, j'écris de temps en temps des chroniques ou billets dans certains titres professionnels ou régionaux français et étrangers.



Mes compétences :

Anglais

Animation

animation de débats

Bilingue Français Anglais

Français

International

Journaliste

Luxe

Radio