Naima DAOUDI

Avec enthousiasme et dynamisme, passionnée par le monde du bâtiment et de l’engineering, rigoureuse et sérieuse , j’ai plus de 11 ans d’expérience dans le domaine des conceptions d'études d'architecture et les études en génie-civil, ce qui m’a permis de développer des compétences et des connaissances techniques , suivi des études, vérification et la coordination, ainsi que des qualités relationnelles, de rigueur et d’adaptation, et encadrer des équipes.



Après cette expérience tout à fait bénéfique, je recherche une situation qui me permettra de donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle,

et j'aimerai bien exercer un métier d’avenir et évoluer dans un secteur d’activité porteur, ainsi de bénéficier d’une formation solide, d’outils performants.



Mes compétences :

AutoCAD 2D notion 3D

Sens de la responsabilité

Discipline et dynamisme

MS Office

esprit d'initiative

Ambitieuse

Persévérance