Naima EL BOUJDAINI

Bonjour,



Titulaire d'un master 2 en Droit spécialisé dans la gestion d'établissement médico-social, acquis au sein de l'université de Lille 2.

Actuellement en poste de coordinatrice qualité au sein d'un EHPAD sur NIEPPE, je reste à l'écoute d'opportunités dans le domaine de la qualité, secteur sanitaire et médico-social.



Mes compétences :

Sens de l'organisation et des responsabilités

Sens des relations humaines

Sens de l'écoute et des priorités

Excel

PowerPoint

Veille juridique et législative