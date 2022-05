Naima GRYGOWSKI

Dynamique, Organisée, Grand sens du service, Autonome, Grande capacité d adaptation, Aisance Relationnelle, Esprit d'équipe et Disponible....



J'aime le changement et j'aspire à évoluer dans un univers en constante mutation, où rien n'est jamais acquis. J'aime gagner et surtout en équipe



Actuellement assistante de plusieurs équipes au sein de RTE et plus précisément au Centre Développement et Ingénierie PARIS. En recherche d'opprtunité



Mes compétences :

Gestion des agendas

Organisation de réunions

Gestion de la flotte automobile

Gestion des commandes

Gestion des BAP

Gestion des éléments variables des temps

Bonne maîtrise du pack office

SAP

Microsoft SharePoint

Microsoft Outlook