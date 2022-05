Naima HOERNER

Formatrice - Consultante, j'accompagne les salariés dans le développement de leurs compétences afin qu'ils puissent renforcer et/ou améliorer leurs pratiques professionnelles.



Lors de diverses expériences professionnelles, je me suis rapprochée des problématiques rencontrées par les professionnels me permettant de développer une démarche pédagogique adaptée à un public éloigné des salles de formation.



Par mon expérience professionnelle, j’anime régulièrement des formations dans plusieurs entreprises, ce qui permet de suivre les évolutions des personnes et des filières métiers. Mes principaux domaines d'intervention sont : le management, la relation client, la conduite de réunions...



Mes compétences :

Animation de formations

Formation Gestion des conflits

Formation Management

Formation Entretiens professionnels

Formation Relation Client

Ingénierie pédagogique

Ingénierie de formation

Formation Tuteurs