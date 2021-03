Naima IRATNI

Appel à la jeunesse des deux rives (France-Algérie)

Un week-end "génération entrepreneurs" à Alger



« L’association Maison de I ‘Algérie « est dédiée en priorité à la jeunesse des deux rives. L'association articule ses actions autour de trois axes de développement : le tourisme, culturel et l'économie.

Nous lançons en octobre 2014 en partenariat avec l’association Sidra Algérie, en guise d'amorçage, des Week-ends à Alger « génération entrepreneurs » : des jeunes dotés d'un réel potentiel en termes de compétences, de cursus de formation et d'une fibre entrepreneuriale affirmée rencontrent des jeunes à Alger de même profil.

Pourquoi ? Pour déclencher une dynamique constructive entre les deux rives : flux d'idées, de projets, d'échange d'expériences, de création d'emplois et aussi d'amitiés, de convivialité.

Maison de I ‘Algérie et Sidra Algérie se donnent comme vocation de bâtir un pont d'intelligence entre la jeunesse des deux rives.

Cette opération Maison de I ‘Algérie/Sidra Algérie conjuguant tourisme, affaires, formations, événementiels et citoyenneté est une opportunité pour les jeunes compétences issues de l’immigration à s’inscrire pour l’année 2015 au dispositif de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (Ansej) dans le cadre de l'entrepreneuriat autonome.

Jeunes compétences : accès au dispositif ANSEJ

Les jeunes compétences issues de l'immigration accèderont dès janvier 2015 au dispositif de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ) dans le cadre de l'entreprenariat autonome. La condition de résidence pour bénéficier du dispositif sera ainsi modifiée dans le cadre de la loi de finances pour 2015 afin de permettre à tous les concitoyens détenteurs d'un savoir-faire de créer leurs entreprises en Algérie dans le domaine productif ou des services. Le dispositif ANSEJ offrira une aide financière jusqu'à 10 millions de dinars (environ 95.000 euros) aux jeunes issus de l'immigration et qui ont gardé une attache avec le pays d'origine.

Quelques exemples illustrant nos prochaines actions :

• Création modules de formations à Alger et Paris (gestion du projet)

• Mise en place de séjours d’une semaine «entreprendre en Algérie»



Un programme de visite et d’animation sur mesure a été spécialement pensé pour créer un véritable climat de confiance entre les deux jeunesses, propice à l’émergence d’une génération d’entrepreneurs



Sélection des candidats :

Agés entre 19 et 35 ans, les jeunes retenus pour ce projet seront sélectionnés sur la base de trois critères :

• leur envie de partager avec d’autres leurs connaissances ou expertises dans un domaine particulier ;

• leur sens de l’engagement et envie d’entreprendre ;

• leur volonté de rejoindre une équipe de bâtisseurs d’avenir.



Sélection des projets :

Les projets retenus seront dans les secteurs économiques, touristiques, culturels, développement durable… porteurs de Valeur ajoutée au niveau local dans un esprit développement économique et social.



Les projets sélectionnés seront de véritables moteurs de développement économique et social avec un impact direct sur la population locale.



Les jeunes compétences issues de l'immigration bercés par le rêve d’entreprendre en Algérie dans un climat d’échanges avec leurs homologues algériens , ils ont, désormais leur rêve au bout du clic :





http://maisondelalgerie.businesscatalyst.com/index.html





Mes compétences :

Technicité