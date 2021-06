Philippe BORY

J 'ETUDIE TOUTE OPPORTUNITE DE MISSION OU PARTENARIAT , SOUS TOUTE FORME DE CONTRAT,en France ou à l'international , y compris en expatriation ,CV ET REFERENCES SUR DEMANDE.



Consultant depuis 2012 , au retour en France après une mission de management de transition en Algérie en qualité de Directeur Général d'un groupe industriel (1200 p,5 sites de production).

Homme de terrain et d'expertise dans les domaines de direction générale,gestion , finance , administration , juridique et RH , vision globale de l'entreprise et généraliste des fonctions de direction ,22ans d'expérience professionnelle allant du poste de chef comptable en début de carrière(filiale de Framatome) à des postes fonctionnels de DAF , DRH ,Secrétariat général et Direction Générale , ainsi qu'en management de transition( Stés de 100 à 200 p)majoritairement en environnement industriel.



Une expérience de 5 ans en Afrique de l'ouest, en freelance ,essentiellement axée sur le montage de dossiers financiers et des études de faisabilité matérielle et logistique de projets, suivi d'investissements pour des investisseurs européens , de gestion de projets pour des entreprises locales et internationales , des administrations locales et des ONG.



Mes compétences :

Organisation

Finance