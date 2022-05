Naimi ALLEKI

Avocat Collaborateur au sein de PWC Société d'Avocats, je suis spécialisé en Droit Fiscal, plus précisément en fiscalité patrimoniale, fiscalité des entreprises, en contrôle et contentieux. En outre membre du German desk, mon champ d’activités s’étend aussi aux questions transfrontalières, restructurations, fusions/acquisitions.



Mes compétences :

Litiges

Droit international

Rédaction juridique

Conseil juridique

Restructuration

Droit fiscal et Droit des sociétés

Droit européen

Questions transfrontalières

Droit du travail

Impôt international

Due Diligence

IT/IP

Fusions acquisitions

Droit de la concurrence

Recherches Juridiques

International Business

Gouvernance d'entreprise