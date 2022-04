Sylvain MAYEUR

Associé responsable des activités d'Audit de PwC pour la région Est depuis 2003, je suis en charge de l'audit de comptes sociaux et consolidés en normes françaises et internationales (IFRS, US GAAP...). Fort d’une expérience de plus de 20 ans, mon parcours est riche et diversifié tant par mes compétences en audit qu’en commissariat aux comptes, mais aussi par la collaboration avec de nombreuses sociétés de taille et d'activités diversifiées.



Mes compétences :

US GAAP

Consolidation

Commissariat aux comptes

Comptabilité

Information financière

Sarbanes-Oxley

Audit Externe

Impôt

Contrôles internes

Etats financiers

IFRS