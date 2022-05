Philippe EHRHARDT

Fort de 20 ans d'expérience dans le raffinage, tout d'abord en équipes de production en 3*8 puis au sein du service de maintenance en Instrum et Elec.



Etre passé par la production me permet de mieux comprendre et répondre aux attentes de mon client, de maitriser les différentes étapes de la fabrication des produits.



La maintenance en I/E est un poste passionnant, un savant équilibre entre les interventions d'urgences (répondre rapidement aux problèmes de la production à travers l'analyse de panne, la mise à disposition des ressources et du matériel nécessaire) et le travail de fond (interventions préventives, fiabilisation, préparation et justification des travaux d'arrêt...); le tout dans le respect d'un budget de maintenance, de l'environnement et des règles de sécurité strictes.



Assurer la disponibilité opérationnels de nos unités est le fruit d'un travail d'équipe permanent entre les équipes de production, la maintenance mécanique et les services supports.



Mes compétences :

ATEX

Automatique

Instrumentation

Maintenance

Organisation

Persévérant

pétrole

Raffinage

Régulation

Rigueur

SAP

Seveso

VEGA