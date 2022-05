Naimski LAURE

Diplômée en management de projets culturels et en journalisme, j'ai d'abord travaillé dans des organismes culturels et comme journaliste permanente au Groupe Télégramme de Brest.



Je suis aujourd'hui consultante culturelle, journaliste indépendante et auteure plurimédia, spécialisée dans les arts, la culture et des sujets plus généraux (société, histoire, psychologie).



Je collabore et ai collaboré avec des magazines institutionnels, des ministères (affaires étrangères et européennes, culture et communication) et des collectivités territoriales (Ville de Nantes, Syndicat d'agglomération de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, Conseil général de Seine-et-Marne)



Actuellement, je suis missionnée par ministère de la culture et de la communication pour la réalisation d'un Atlas des grottes ornées du paléolithique en France. Je réalise ainsi 200 notices synthétiques à partir de travaux scientifiques détaillés.



J'ai récemment collaboré avec ce même ministère pour la réalisation d'un guide pratique des dispositifs de soutien aux échanges internationaux dans le domaine des arts visuels et avec le ministère des affaires étrangères pour la réalisation de synthèses sur la situation de l'art contemporain dans 41 pays.



J'ai participé comme auteure et coordinatrice de projet à la publication de beaux livres : "Entr’Ecoles 2000-2009, dix ans d’échanges entre écoles supérieures d’art françaises et étrangères", édité par l'Institut français (ex Culturesfrance), l’opérateur culturel du ministère des affaires étrangères et « L’Art ? », recueil d’entretiens et de portraits photographiques aux éditions de l’Aube.



Parallèlement, je collabore régulièrement avec des revues et des magazines (Arte Magazine; Culturessud.com (revue littéraire)) et en communication institutionnelle print et web (le site culturesfrance.com ; les sites des saisons culturelles étrangères en France ; le Salon du Livre de Paris …)



J'anime des dédicaces d'auteurs francophones au Salon du Livre de Paris ainsi que des ateliers d'écriture créative pour différents publics.



Je suis bilingue français-anglais.



Mes compétences :

Arts

Auteure

Culture

Édition

Plurimedia

Presse

Presse magazine

Web