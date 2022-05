Nait OUAFA

J’ai pour projet de travailler dans la qualité ou communication.

Pour concrétiser cela, j'ai suivi une formation management au CRP Consulting. Ainsi par le biais de différents modules complémentaires, je consolide des compétences telles que la communication interpersonnelle, les Ressources Humaines, la gestion de projet et l’analyse financière. J’ai acquis aussi de nouveaux savoir-faire comme la qualité ou le contrôle de gestion. Cette démarche me permet de couvrir des domaines de compétences plus larges. J'ai obtenu le diplôme d'Etat de Gestionnaire de PME / TPE.



Pour avancer dans mon projet j'ai réalisé une mission au sein de l'entreprise APM (Atelier Précision Mécanique), qui travaille entre pour A-système, Mécahers. Cette mission consistait à une mise en place d'un système management qualité pour une certification à l'EN 9100.







Mes compétences :

Accompagnement

Communication

Conseil

Gestion Projet

Management