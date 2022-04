Samira FERFACHE

Innovation et Économie sociales



- Économie sociale : Appui stratégique aux structures

Stratégie de développement, audit et évaluation organisationnel, développement des activités, stratégie de projet, mobilisation de partenaires territoriaux, ingénierie de recherche de financements, outils de gestion, management et relation bénévoles salariés, structuration de réseaux



- Politiques sociales territoriales : Étude / Conseil

Diagnostics stratégiques territoriaux (Emploi/Insertion/Formation, Politique de la ville, économie sociale)

Assistance technique

Formation au développement social local



- Responsabilité sociale des organisations



Mes compétences :

contrôle de gestion

Audit qualité selon norme ISO 9001

gestion de projets

gestion RH