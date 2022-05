Trilingue : chinois, français et anglais



Domaine de compétences :

- Etudes de marché, analyse financière

- Pilotage et coordination de projets

- Accompagnement de projets de partenariat stratégique

- Identification de cibles de M&A, élaboration de stratégies de croissance

- Développement de réseaux commerciaux

- Montage et financement de projets

- Parcours international à Shanghai, New York, Paris et Montréal



Mes compétences :

Market analysis

PowerPoint

Webmaster

Branding Marketing

Negotiation

Risk analysis

China

Word/ Excel/Ms project

Financial Analysis

Final Cut Pro

Corporate communication

SPSS

Projet management

entrepreneurship

investment