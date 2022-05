Najada JÉGOU

Titulaire d’un diplôme de troisième cycle en Relations Internationales, j’ai choisi de mettre à profit mon séjour d’études en République Tchèque pour travailler parallèlement, afin d’acquérir une expérience significative dans le monde du travail, et ce notamment dans l’international : c’est ainsi que j’ai pu exercer une première expérience réussie dans le domaine de la communication et négociation internationale, au sein de la société Tchèque SecTel, où j’ai assuré la coordination du suivi des collaborateurs à l’étranger et l’organisation des réunions. Je suis aussi intervenue comme consultante linguistique et culturelle pour la formation d’officiers Tchèques appelés à intervenir au Kosovo, et exercé en qualité mi-journalistiques mi- traductrice pour la préparation de plusieurs missions au Kosovo, dont une sur place au profit du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, expérience significative qui m’a doté d’une première intégration réussie dans un environnement international.

Ultérieurement j’ai eu l’occasion de développer des aptitudes de rigueur et d’autonomie, un fort esprit d’équipe ainsi que le sens des responsabilités dans le domaine des relations internationales avec les universités partenaires au sein de l’Ecole Supérieure de Gestion et également dans le domaine de la gestion, coordination et communication internationale au sein de la société Alltech, leader dans le domaine de l’alimentation animale et sponsor principal des Jeux Equestres Mondiaux 2014 en Normandie.

Je parle couramment Anglais, Français, Russe, Tchèque, Italien.

Ces diverses expériences m’ont déjà permis de mettre à l’épreuve ma capacité de travail, de développer une plus grande maîtrise des outils informatiques et de communication, ainsi qu’une grande capacité d’adaptation à de nouveaux environnements.

Mes atouts sont : la maîtrise des langues, la rigueur, le dynamisme et l’esprit d’initiative, la motivation pour les projets du développement international, le sens relationnel et d’organisation, le sens des responsabilités.

Je souhaite m'investir à long terme dans cette mission qui me permettra de valoriser mes qualités et mes compétences, et sera susceptible de m'offrir des perspectives d'évolution.





Mes compétences :

Dynamique et très attachée aux résultats

Rigueur dans le travail

Organisation du travail

Relation client

Autonome et responsable

Loyale et consciencieuse

Communication

Négociation

Gestion de projets

Management d'équipe

Traduction

Communication évènementielle

Relations internationales

International

Développement international

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Excel