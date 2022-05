Najah BOUNOUR

Je suis Najah, conseillère Formation à Ip Formation, école d'ingénierie informatique reconnu par l'Etat depuis 1998.

Nous formons plus de 500 informaticiens chaque année du BAC +2 au BAC +5.



Choisir Ip Formation, c'est choisir un métier d'avenir : Chef de projets spécialisé (Administrateur système et réseau / Développeur Web / Webdesigner / Intégrateur), IT Manager ect…



Nous vous proposons un accompagnement personnalisé, vers l'emploi en alternance, et vous aidons dans vos recherches d’entreprises d’accueil. .







Mes compétences :

Marketing

Dynamisme

Merchandising

Esprit d'équipe

Créative

Grande Distribution

Rigueur