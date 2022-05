Najah HARCHAOUI

Mes études d'electrotechnicien et de technico-commercial ainsi que mon parcours professionnel, m'ont permis d'ouvrir les yeux sur les besoins du monde actuel. C'est pourquoi, j'ai entrepris une formation qualifiante de technicien de réseaux câblés de télécommunications pour intégrer le monde de la fibre optique.





"Il faut apprendre et réapprendre toujours. Si tu t'arrêtes, c'est l'engourdissement progressif de ton cerveau ; la vie quitte peu à peu ton intelligence et tu deviens alors un être sans âme avec nulle part où aller."



Mes compétences :

Creation dossier d'etude du déploiement de réseaux

Tirage de cable aérien et souterrain (sécurisatio

Raccordement (D1-D2), (PMZ, PMR,PMI,PB)

Raccordement abonnés (D3) aérien et souterrain, p

Reflectometrie, mesure photomètre, mesure par inse