Najah MAÂMAR

Consultante experte en SI (Crédits & Financement)

12 ans d’expérience



- Mise en application de systèmes d’information

- Intégration et implémentation de solutions métiers et progiciels financiers : Etude de gaps, conception, adaptation, paramétrage, recette, accompagnement au démarrage et formation des utilisateurs

- Maîtrise fonctionnelle du métier du crédit classique, du crédit bail mobilier et immobilier et de la LLD (location longue durée)

- Etude et analyse des besoins fonctionnels des sociétés de financement, rédaction de cahiers des charges

- Assistance à la recette et rédaction de scénarii de tests et de cahiers de recette

- Reengineering de processus

- Elaboration des offres commerciales et financières

- Formulation des solutions adéquates et uniques pour chaque société



Mes compétences :

Conseil

EKIP

SI

Finances

Accompagnement au changement

Gestion de la relation client

Crédit-bail

Gestion de projet

LOA

Crédit à la consommation

LLD

Workflow

Organisation