Najah SEKKAT

"La logique vous mènera d'un point A à un point B, l'imagination vous mènera partout!" (A. Einstein)



De formation polyvalente à l'INSA de Toulouse et ayant bénéficié d'une expérience probante dans l'ingénierie de validation des Systèmes d'Information temps réel, j'ai aujourd'hui une maitrise solide de l'approche système et développe de nouvelles compétences en conduite de projets SI et digital, dans le secteur du transport de voyageurs. Ouverte d'esprit, mon parcours professionnel est par ailleurs enrichi par une activité artistique ainsi que mon implication dans le travail associatif et un intérêt pour les langues étrangères.



#Dynamisme, #EspritD'analyse et #SensDuRelationnel sont d'autant de caractéristiques qui me définissent au quotidien.



Mes compétences :

Synthèse

Analyse fonctionnelle

Analyse des besoins

Agile

Gestion de projet

Conduite de projet

Management

Conduite du changement

Relation fournisseurs

Relationnel

Esprit d'équipe

Esprit d'initiative

Adaptabilité

Dynamisme

Gestion de prestataires

Négociation