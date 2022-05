Najat AZOUGACH

Forte de 10 années d'expérience dans le domaine de l'enseignement (université, école de commerce, organismes de formation), je suis actuellement Responsable Formation au sein d'ARSYS Consulting, une structure qui met à disposition sa double compétence : informatique et linguistique.



Notre particularité: des formules "à la carte" sur mesure. Cours en face à face,cours collectifs, e-learning,cours téléphoniques,préparation au TOEIC.



Des formateurs expérimentés et diplômés sont choisis avec soin pour vous faire évoluer dans un environnement de travail optimal.



Nous garantissons des résultats, mesurables en cours et en fin de formation, ainsi qu'un retour sur investissement évident!



Arsys Consulting "La solution garantie pour une formation réussie!"



ARSYS Consulting Organisme de formation

Siège: 90 rue Pierre Sémard 92324 Châtillon

Déplacement IDF



Mes compétences :

Anglais

Formation

Informatique

Langues

passionée

Ecoute

Ressources humaines

Management

Conseil

Coaching

Accompagnement

Gestion de projet

Communication