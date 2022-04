Amel RIACHE

Le conseil et la transmission sont mes compétences de base. Ma formation de psychologue du travail et de clinicienne de l'activité me permet , en plus, de partager avec les personnes auprès desquelles j'interviens une vision plus fine des rouages de l'"entreprise" et de ce qui s'y joue, autour du travail et de ce que nous y mettons de nous-même, et notamment de nos affects.

J'interviens ainsi, depuis plusieurs années, auprès de directeurs d'établissements médico-sociaux et des professionnels de ces établissements sur divers sujets comme par exemple la souffrance au travail, les RPS, l'organisation du travail, les émotions, les difficultés relationnelles, etc ...



Mes compétences :

Compétences relationnelles

Formation continue

Développement rh

Bilan professionnel

Recrutement

Ingénierie de formation

Gestion des compétences

Gestion de projet

Ingénierie de la formation

GPEC

Ingénierie pédagogique

SIRH