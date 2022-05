Najat MAKHFI

Ayant un sens aigu du service public, je travaille pour la Commune de Barbizon depuis un peu plus de 20 ans.

J'ai occupé divers postes à commencer par celui de l'accueil. Puis j'ai été responsable du service urbanisme pendant de longues années.

Après le départ en retraite d'une collègue, j'ai pu enfin exercer mes compétences dans le domaine des Ressources Humaines que j'affectionne particulièrement. J'ai également en charge les finances. Le tout en étroite collaboration avec la Directrice Générale des Services que je seconde et remplace en son absence.

La réussite à plusieurs concours et le suivi d'un certain nombre de formations m'ont permis d'évoluer et d'atteindre aujourd'hui la place que j'occupe.

J'ai décidé de me reconvertir et de devenir coach de vie et d'entreprise.

Révéler les talents que chacun a en soi est une de mes ambitions. Travailler sur le bien être (personnel et/ou au travail) ne peut qu'améliorer, selon moi, la perception que nous avons de ce qui nous entoure.

C'est en reprenant la maîtrise de notre vie et de nos choix, qu'il sera possible de rendre meilleures nos conditions de vie.

Si certains d"entre vous souhaite avoir des précisions sur le métier de coach, je suis bien entendu à votre disposition pour en discuter,

Mon ambition est désormais d'aider, tous ceux qui me solliciterons, à atteindre des objectifs qui leur permettront de se réaliser dans leur vie professionnelle comme personnelle.

La bienveillance, la bonté, la compréhension sont pour moi des notions qui font intégralement partie d'un coaching.

N'hésitez pas à me contacter si vous avez un projet qui nécessite un tel accompagnement ou si vous souhaitez simplement en savoir plus.



Mes compétences :

Professionnalisme

Rigueur

Organisation

Sens de l'écoute

Sens de l'analyse

Bienveillance