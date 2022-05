Najat MARJANE

Marjane Najat

J'ai une longue expérience en tant qu'a chef et gérante +traiteur indépendante depuis 1997 j'interviens dans le domaine de la restauration et dans le développement de chiffre d'affaires,conseil marketing,audit de la relation client dans un seul objectif:l'efficacité !et mutation pour élargir des idées,j'insiste sur l'importance du concept et sur la qualité de la relation dans le domaine !



Mes compétences :

Luxe

Marketing

Négociation

Gestion de projet

Evénementiel