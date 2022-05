Najd EL HARRAG

Formation Professionnelle



Le Module SR (INPT Rabat)

Le SMQ (Système de management et de qualité) (INPT Rabat)

Politique de la sécurité de l’information (IAM)



Formation Alcatel



Formation CRE (Community Rating Engine )opérations pour le

PPS4.4.1

Formation PPS4.4.1 description générale

Formation au Système Qualité de MSD (Mobile solution division) Alcatel

Formation OSP R 2 .3 open service platform IN

Virtual Campus: Training Alcatel University

Alcatel GSM NSS Overview

Understanding TCP/IP

Understanding Network Fundamentals

Understanding GSM and its Radio Interface

Understanding UMTS

Understanding SS7 for IN, Wireless and VoIP



Compétences techniques



Méthode : ITIL (Information Technology Infrastructure Library dans le cadre du Projet de Fin d’études de DESA)

Environnement : OSPR2.3,UNIX (SunOS 5.8), Windows 95/98/2000/XP 2000 server, 2003 XP server

Méthodes d ‘analyse : Merise, UML

Langages de programmation : Java et Jsp, C, C++, HTML, ASSEMBLEUR 80x86, SQL, PL/SQL

SGBD : Access, Oracle 8i



Réseaux & Administration : Architecture Client/serveur ,TCP/IP , Programmation Socket, Administration sous Windows 2000 server & 2003 XP Server , Exchange 2000 Administration sous Linux (DNS ,NIS, Apache, Squid ,DHCP), interconnexion des réseaux (LAN, VLAN, Switching ,Spanning tree,VTP, Réseaux à Haut Débit ATM,ADSL,FR.SNMP,CMIP,TMN, HPopenview, service desk ,$univers



Autres : Manipulation des routeurs & switch,data mining ,Cryptographie , BDOO, Intelligence Artificielle, Gestion du Projet, compression d’image, systèmes multi agents.



Télécom (Notions de base) : Traitement du signal (analogique & Numérique), Modulations Numériques, transmission numérique, GSM, UMTS, Télévision Numérique, Compression d’mage.















Email : nelharrag@gmail.com



Mes compétences :

Architecture

architecture d'entreprise

Billing

bscs

CMMI

COBIT

Gsm

Intelligent network

ITIL

Médiation

Network

Provisioning

SS7

Support