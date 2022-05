Najet BOUSTIL

BIOLOGISTE DE FORMATION,j'ai d'autres diplomes en l'occurence DES en gestion,mastere en plantes médicinales et soins palliatifs.je me suis spécialisée dans l'extraction des huiles végétales déstinées au confort,bien etre et cosmétologie.

ma profession,c'est la production des produits naturels pour le bien etre et le confort.

en ce moment je m'interesse aux différents types de cancer,en esseyant de trouver des remédes doux,naturels.et également je fais des recherches sur la nutrition.



Mes compétences :

Biologiste

Plantes medicinales

Recherche