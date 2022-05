Mes compétences :

Diplomatie

Sens du contact et de l'écoute

Sens de l'organisation et des responsabilités

Outils bureautiques

Sens de la relation client

Assistanat auprès des opérationnels

Assistanat RH

Confidentialité Esprit d'équipe

Souriant agréable et adaptable

Polyvalence et capacité d'adaptation

Discrétion et Disponibilité Opérationnelle to

Sens du service clientèle avec le sourire et

Relationnel souriant