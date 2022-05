Najeth DHIRI

Massothérapeute,j'ai le plaisir de recevoir une clientèle exclusivement féminine dans mon espace de soin : calme, discret et intime situé à Paris, dans le 17 ème arrondissement à deux pas du Parc Monceau...



De l’Asie et de l’Orient, dont je porte l’enseignement et la mémoire ancestrale,j'ai su associer un savoir faire inné portant la couleur de mes voyages, de mon expérience et de ma sensibilité, à une connaissance sérieuse de l’anatomie fonctionnelle ; offrant ainsi des massages complets et sur mesure, bienfaisants tant sur le corps que sur l’esprit.



Dans une ambiance douce et feutrée, embaumée du parfum délicat des huiles essentielles, je propose ma gamme de soins ainsi que mon savoir-faire, à toutes celles qui souhaitent des massages de qualité et s'offrir un réel moment de Bien-Être.