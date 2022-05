Najib BAZZA

Ingénieur d'état de l'ENSIAS (École Nationale Supérieur d'Informatique et d'Analyse des Systèmes), j'assure actuellement le poste de responsable de l'activité sécurité des réseaux et systèmes d'informations où ma mission principale consiste à:

- Gérer une équipe d'ingénieurs/techniciens qui interviennent sur différentes technologies pour assurer le déploiement de solutions de sécurisation des systèmes d'information de nos différents clients.

- Assurer le rôle de TAM (technical Account Manager) pour différents clients.

- Faire le suivi et le contrôle de l'activité avant vente sécurité pour mieux cadrer nos offres en termes de solutions sécurité.



En plus de mes compétences en management et en leadership, je possède les connaissances techniques suivantes :

- Firewalls : Cisco ASA, Juniper SSG/SRX, Fortinet Fortigate

- Solutions d’authentification : SafeNet SafeWord, Cisco Secure ACS

- Solution NAC : Cisco Clean Access

- Solution SIEM : Cisco MARS

- Solutions VPN : Cisco ASA, Juniper SA, DMVPN

- Solutions de partage de charge : BigIP F5 LTM

- Solutions Proxy : Bluecoat, ISA Server, IronPort

- ReverseProxy (Firewall http) : Bee-ware i-suite

- Produits Maîtrisés Pour le développement : WebLogic de BEA, Oracle Application Server, Oracle Portal, Oracle DBMS, IBM WebSphere Application Server, Tomcat, .Net de Microsoft



Mes compétences :

CISA

Juniper

Sécurité

Cisco

Fortigate