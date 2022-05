Najib BOUHADDIOUI

Carrière professionnelle accomplie dans le domaine de la gestion d’entreprise, au sein d’entreprises aussi prestigieuses que leaders dans leurs secteurs d'activités. J’ai pu mettre en place des procédures, créer des entités d’audit interne, mais aussi développé des entités ou des structures d’entreprises filiales.



J'ai pu developper des entités de risques management et d'intelligence economique.



En matière d’enseignement, j’ai pu assurer durant 2 ans, des cours de gestion de trésorerie, de fiscalité et d’audit interne, aux étudiants en Master 2, option ‘’Corporate Finance et Modélisation Financière’’, et durant 2 ans également, les cours d’audit interne et de contrôle de gestion aux étudiants en dernière année de licence professionnelle ‘’d’Audit Interne’’ à la faculté d’économie. Mes interventions sont effectuées avec une vision d’un professionnel et, à jour des dernières techniques, approches et lois.



Mes compétences :

Audit

Finance

Finance d'entreprise

Organisation

Stratégie

Veille

Veille économique