Najib CHERADI

De formation ingénieur en industrie option automatisme avec un master en management de projet, je possède une expérience de plusieurs années de conduite d’équipes d’entretien dans une industrie à feu continu.

Sur le plan de la personnalité, un homme droit et courageux qui a le sens du collectif. Un manager, je sais tirer mes équipes vers le haut, reconnaître leurs talents et les mettre en valeur quand il le faut.

Doté d’une bonne acuité économique avec une bonne approche technique financière qui me permet de bien appréhender les aspects budgétaires de ma fonction.



• Élaborer le plan des maintenances préventive et prédictive,

• Organiser la maintenance curative en fonction des disponibilités des équipements, en accord avec la production et assurer la performance de l’outil industriel,

• Apporter les modifications techniques visant à améliorer les procédés en termes de coût et de productivité, ,

• Gérer les relations avec les sous-traitants et fournisseurs,

• Optimiser le taux de disponibilité des équipements,

• Contribuer au développement de la GMAO et à son évolution,

• Mettre en place et intégrer de nouveaux équipements industriels et procédés,

• Manager une équipe d’une vingtaine de collaborateurs

• Élaborer les cahiers des charges des lignes de conditionnement

• Implémentation des projets de conditionnement et à la réalisation des projets techniques en général

• Assurer le suivi et la planification des projets,

• Etude des projets de palatalisation, Robotique (KUKA, Universal Robot)





Mes compétences :

Électrotechnique

Management d'équipe

Maintenance industrielle

Supervision industrielle

Automatismes et contrôle commande

Prospection commerciale

Planification

Robotique

Management de projet

Ms project