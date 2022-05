Najib CHOUIKHI

Je suis un ingénieur en Génie Energétique. Actuellement étudiant Master 2 Renewable Energy Science & Technology REST à l'école Polytechnique Paris.

Ambitionné, très motivé et portant une grande passion pour les sciences et les technologies.Mon enthousiasme et mon dynamisme sont souvent très communicatifs, je sais bien adapter et j’ai le sens de responsabilité et de l’organisation. La motivation, l’esprit de challenge et la curiosité intellectuelle sont mes principales qualités qui m'aideront à frayer mon chemin vers la réussite dans ma carrière professionnelle.



Mes compétences :

FORTRAN

Python Programming

Pascal

Matlab

HYSYS

HAZOP

Capital Expenditures

C Programming Language

Autocad

Adobe Photoshop