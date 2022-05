Je suis un technicien supérieur en gestion d'entreprise avec la spécialité gestion de production,je maitrise bien le français et l'anglais ,alaise avec l'outil informatique et bureautique ,j'ai une formation sur le logiciel Sage Saari (commerciale et comptabilité) ,je cherche un travail dans le domaine de magasinage ou le stockage et le domaine de transport



Mes compétences :

Informatique

Microsoft Project

Microsoft Outlook

Microsoft Access

Sage

Microsoft Office

Microsoft Word

Microsoft Excel