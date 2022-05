Ingénieur avant vente et futur responsable show room des produits HP ( IPG, PSG, TSG) pour les PME/PMI, gestion du parc informatique et interventions pour des projets informatiques chez nos clients.



Mes compétences :

Analyse Merise

Base de données

Bureautique

COBOL

DB2

DB2 et SQL

Langages de programmation

Merise

Microsoft Serveur

Microsoft SQL

MS Windows

Programmation

Query

RPG

Système D'exploitation

Système d’exploitation

Windows 2000